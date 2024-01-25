Трамп убеждает республиканцев отвергнуть сделку по границе и помощи Киеву — USA Today

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп убеждает сенаторов-республиканцев не поддерживать договоренности, увязывающие ужесточение контроля на южной американской границе с одобрением Конгрессом дополнительной помощи Украине. Об этом сообщила в среду газета USA Today.

По ее сведениям, Трамп, добивающийся выдвижения кандидатом в президенты, «начал оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они отвергли сделку». Источники интернет-издания HuffPost утверждают, что Трамп «не желает, чтобы на счету президента Джо Байдена была победа перед выборами главы государства 2024 года». Нынешний хозяин Белого дома будет добиваться на них переизбрания.

Трамп, как уточняется, беседовал с рядом сенаторов из числа республиканцев в среду, а также в минувшие выходные. «Он сказал им, что наведет порядок на границе, когда станет президентом. Он сказал, что хочет только идеальную сделку», — отметил источник HuffPost. По его словам, между сенаторами-республиканцами на закрытых консультациях в среду возникли споры относительно данных договоренностей.

Как сообщил американский интернет-портал Punchbowl News, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл на этих консультациях отметил, что Трамп намерен в ходе своей предвыборной кампании уделить ключевое внимание проблеме нелегальной миграции в США. Макконнелл заверил, что республиканцы «не хотят делать ничего такого, что помешало бы» Трампу. «Мы в затруднительном положении», — признал он, говоря о согласовании сделки относительно ужесточения контроля на границе и выделения помощи Киеву. Он также выразил сомнения в том, что следует увязывать два этих вопроса, уточняет Punchbowl News.

Ранее в среду группа сенаторов-республиканцев выступила против упомянутых договоренностей в верхней палате Конгресса США. В число этих законодателей вошли Рик Скотт (от штата Флорида), Тед Круз (от Техаса) и Майк Ли (от Юты).