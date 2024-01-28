ВМС Британии не могут наносить удары по хуситам на суше -СМИ

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли Военно-морских сил Великобритании не могут поражать наземные цели мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), потому что не оснащены ракетами «корабль — земля». Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Она указывает со ссылкой на источники в военных кругах Великобритании, что ни один из кораблей британских ВМС, участвующих в операции против этого движения в Красном море, не обладает подобным вооружением. Британские эксперты из числа бывших военных руководителей высокого ранга назвали это «скандалом».