Три страны решили покинуть сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС
16:39 28.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило агентство Reuters.
По его информации, совместное заявление о выходе из организации было зачитано в эфире национального телевидения Нигера.
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