Три страны решили покинуть сообщество стран Западной Африки ЭКОВАС

16:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Буркина-Фасо, Мали и Нигер приняли решение немедленно покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, совместное заявление о выходе из организации было зачитано в эфире национального телевидения Нигера.