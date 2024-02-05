Аппараты для открытия дверей во время ракетной угрозы появятся в подъездах Белгорода

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В подъездах Белгорода установят аппараты для открытия дверей во время ракетной угрозы. Контроллеры поставят в многоквартирных домах, чтобы все находящиеся на улице могли попасть в укрытие. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своём Telegram-канале. «Нам предстоит переоборудовать более 5 тысяч устройств в многоэтажках. Поэтапно оснастим все магнитные домофоны устройствами, благодаря которым можно будет обеспечить одномоментное открытие дверей в подъездах», — сказано в посте чиновника.

При обстрелах в конце декабря и начале января многие белгородцы не смогли попасть в укрытия, подвалы оказались закрыты. 30 декабря погибли 25 человек и 108 пострадали. Говорит Москва