0
0
127
НОВОСТИ

Аппараты для открытия дверей во время ракетной угрозы появятся в подъездах Белгорода

11:05 05.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В подъездах Белгорода установят аппараты для открытия дверей во время ракетной угрозы. Контроллеры поставят в многоквартирных домах, чтобы все находящиеся на улице могли попасть в укрытие. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своём Telegram-канале. «Нам предстоит переоборудовать более 5 тысяч устройств в многоэтажках. Поэтапно оснастим все магнитные домофоны устройствами, благодаря которым можно будет обеспечить одномоментное открытие дверей в подъездах», — сказано в посте чиновника.

При обстрелах в конце декабря и начале января многие белгородцы не смогли попасть в укрытия, подвалы оказались закрыты. 30 декабря погибли 25 человек и 108 пострадали.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 05.02.2024
Более всего загрязнений рек отмечено в 2023 г. в Свердловской, Смоленской областях
0
18
11:35 05.02.2024
Сбер стал трехкратным лауреатом премии «КулибИТ»
0
55
11:32 05.02.2024
Путин поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ
0
88
11:20 05.02.2024
Рэпера Киллера Майка арестовали сразу после получения трех Grammy
0
113
11:00 05.02.2024
Суд в КНР приговорил к смертной казни обвиненного в шпионаже австралийского писателя
0
143
10:32 05.02.2024
Поставляемое Украине оружие обнаружено у мексиканских картелей и ХАМАС — силовики
0
198
10:20 05.02.2024
ХАМАС не принял парижский проект соглашения о перемирии в Газе
0
217
10:05 05.02.2024
Зеленский косвенно подтвердил, что намерен сменить Залужного
0
228
10:00 05.02.2024
Законопроект о допфинансировании обречен на провал — спикер Палаты представителей США
0
221
09:32 05.02.2024
Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в доменной зоне .RU
0
244

Возврат к списку