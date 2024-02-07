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НОВОСТИ

Ильхам Алиев набирает на выборах главы Азербайджана почти 94% - экзитпол

19:09 07.02.2024

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по данным экитполов побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана, получив 93,9% голосов избирателей. Как сообщили представители американской компании Oracle Advisory Group, проводившей исследование, по всей стране 7 февраля были опрошены 63 тыс. избирателей.

Лучший из оппонентов действующего президента набрал около 1,5% голосов, в частности, однофамилец президента Фуад Алиев - около 0,3%.

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