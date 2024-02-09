Указы об отставке Залужного и назначении нового главкома ВСУ опубликованы на сайте Зеленского
22:40 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
«Уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ», — говорится в тексте документа. Указ датирован 8 февраля. Причины увольнения в тексте не прописаны.
Следом опубликован указ о назначении Александра Сырского главкомом вместо Залужного. Еще одним указом Зеленский уволил Сырского с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ, которые он возглавлял с августа 2019 года.
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