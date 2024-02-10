США похвалили Грецию за расходы на оборону

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Греция подтвердили важность углубления своего стратегического оборонного сотрудничества за счет закупок новой военной техники, Вашингтон похвалил Грецию за расходы на оборону, превышающие 3,5% ВВП. Об этом говорится в коммюнике, которое опубликовано администрацией США и правительством Греции по случаю 5-го раунда стратегического диалога двух стран.

В документе, распространенном МИД Греции, говорится, что стороны подтвердили свою твердую решимость совместно обеспечивать и защищать безопасность, суверенитет, независимость и территориальную целостность своих стран. «Они подчеркнули свою приверженность укреплению сотрудничества в области безопасности посредством усилий Греции по военной модернизации. Они также рассчитывают на продолжение сотрудничества по закупкам оборонной техники, такой как истребители F-35, и в рамках передачи излишков оборонного снаряжения американской армии (US Excess Defense Articles/EDA — прим. ТАСС) — самолетов C-130H и боевых кораблей типа LCS», — говорится в сообщении.

Как отмечается в коммюнике, Соединенные Штаты и Греция обсудили потенциальные взаимные выгоды от совместного проектирования и производства фрегатов класса Constellation, включая экономические выгоды для греческих верфей и сотрудничество между оборонными инновационными экосистемами двух стран.

«Соединенные Штаты похвалили Грецию за то, что она превысила свои обязательства, взятые на саммите в Уэльсе, потратив более 3,5% своего ВВП на оборону, причем более 45% этой суммы было использовано на закупку вооружений и техники, а также на модернизацию. США отметили продолжающийся успех Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA), которое увеличивает способность НАТО защищать свой юго-восточный фланг и обеспечивает стратегически важный доступ и транзит для американских войск. В этом контексте они приветствовали проекты улучшения инфраструктуры [на американской базе] в Суде [на острове Крит], Ларисе, Александруполисе и других районах», — говорится в документе.