Япония провела успешные испытания ракеты-носителя тяжелого класса
09:20 17.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй по счету запуск новой японской ракеты-носителя тяжелого класса H3 с космодрома Танэгасима прошел успешно. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Двигатель второй ступени, с которым были проблемы при первой попытке в марте прошлого года, запустился и проработал нормально. Ракета вышла на орбиту Земли, после чего в штатном режиме было произведено отделение небольшого спутника.
H3 — крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр — 5,2 м, грузоподъемность — от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей.
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