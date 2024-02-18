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НОВОСТИ

Исследование РАНХиГС показало весьма высокий уровень тревожности жителей России

09:05 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свободными от ощущения тревожности могут назвать себя лишь 40% опрошенных россиян, о сильной тревоге сообщают 13,2% респондентов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

«Значимой проблемой социального самочувствия российского общества остается высокий уровень тревожности населения. Свободными от ощущения тревожности могут себя назвать только 40% россиян, в сильной степени испытывает тревогу достаточно узкая группа, размер которой не превышает 15% опрошенных (13,2%)», — говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что наибольшая часть населения (46,8%) испытывает тревогу в умеренной степени.

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