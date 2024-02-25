Половина жителей ФРГ считает, что беженцы из Украины не смогли интегрироваться в общество

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

35% жителей ФРГ считают, что власти должны отправить Киеву ракеты Taurus, при этом большинство — 61% — опасается, что боевые действия на Украине гипотетически могут перенестись на территорию НАТО.

Как следует из опроса, проведенного институтом INSA для газеты Bild am Sonntag, против поставок ракет высказались 49% респондентов. Опасений о расширении боевых действий не разделяет 31% участников исследования.

51% считает, что находящиеся в ФРГ украинские беженцы не смогли интегрироваться, противоположной точки зрения придерживаются 28%.