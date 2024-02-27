Сбер профинансирует группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса в Новой Москве
11:02 27.02.2024
Сбербанк предоставил группе компаний ФСК проектное финансирование для строительства нового жилого комплекса «1-й Ясеневский». Жилье класса «Комфорт+» будет построено на юго-западе Новой Москвы. Объем кредита составит более 35 млрд руб. до 2028 года.
ЖК «1-й Ясеневский» расположен на пересечении Калужского шоссе и МКАД в пешей доступности от строящихся станций Троицкой линии метрополитена – «Корниловской» и «Тютчевской». Жилой комплекс состоит из четырех многосекционных домов переменной этажности от 6 до 18 этажей. Проект включает одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с разными планировками, а также студии. Всего предусмотрена 3571 квартира, общая площадь жилья составит 153 237 кв. м.
В закрытых дворах жилого комплекса будет организовано видеонаблюдение и построены развивающие площадки для детей разного возраста с учетом рекомендаций психологов, зеленые зоны для отдыха и прогулок, места для занятия спортом. Для автолюбителей предусмотрен наземный многоуровневый паркинг. Первые этажи домов будут отведены под коммерческую инфраструктуру.
«Сбербанк оказывает застройщикам необходимую поддержку в рамках проектного финансирования с использованием механизма эскроу, – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Это обеспечивает надежную защиту финансовых средств участников долевого строительства. Мы активно развиваем сотрудничество с ГК ФСК по многим направлениям, а совместная реализация проекта нового жилого комплекса пополнит объем качественного предложения на столичном рынке жилья».
«Это наш первый жилой комплекс на территории Новой Москвы, – отметил исполнительный директор ГК ФСК Дмитрий Трубников. – Идея проекта построена вокруг природы. Для жителей здесь будут организованы два зеленых пешеходных променада для прогулок с выходом в Троицкий лесопарк. У ЖК будет сквер, система велодорожек, а также маленькая городская площадь. Все маршруты взаимосвязаны и проходят по внутреннему контуру. Благодаря партнерству со Сбером строительство ЖК будет идти согласно графику».
Жилой комплекс реализуется под брендом «1-й ДСК» в две очереди. Завершение строительства всего ЖК запланировано в первом квартале 2027 года.
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