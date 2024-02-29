Между Макроном и Шольцем растут разногласия по поводу Украины - Politico

09:20 Источник: Газета.Ru

Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном во вопросу возможной отправки европейского военного контингента на Украину превращаются в открытую вражду. Об этом пишет Politico со ссылкой на немецких чиновников.

По данным издания, Макрон готов «жестко говорить» об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению Германией. По данным Кильского института мировой экономики, ФРГ предоставила или пообещала более €17 млрд на помощь Украины, в то время как Франция — только €640 млн.

Politico также сопоставляет подходы двух стран по помощи Украине, отмечая большое нежелание Берлина отправлять некоторые типы оружия, например, ракеты Taurus.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин, как и страны НАТО в целом, не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Газета.Ru