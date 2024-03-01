Сбер проведет сессию конференции AI Journey на Всемирном фестивале молодежи

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4 марта 2024 года на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, который соберет свыше 20 000 участников из более чем 100 стран мира, Сбер проведет первую в этом году сессию под эгидой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), посвященную передовым разработкам в генеративном искусственном интеллекте, роли AI в модели человекоцентричности, а также популяризации технологий в молодежной среде.

«Конференцию AI Journey мы проводим ежегодно, но искусственный интеллект развивается очень быстро и поэтому важно встречаться чаще, чем раз в год, чтобы сразу же делиться новейшими научными открытиями и трендами, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Поэтому в прошлом году мы запустили серию сессий AI Journey на ключевых для нашей страны мероприятиях. Такие сессии мы уже организовали на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме. И, конечно, на таком глобальном событии, как Всемирный фестиваль молодежи, наша сессия по искусственному интеллекту тоже состоится. Ведь кому, как не молодым людям, в первую очередь осваивать эту мощную технологию, а затем применять ее на благо человека и человечества. О том, какие перемены ожидают планету и каждого из нас по мере внедрения искусственного интеллекта, и пойдет речь на нашей сессии, которая, я уверен, будет актуальна абсолютно для всех без исключения».

На сессии запланировано сразу три трека: AI Stars (звезды искусственного интеллекта); AI Generative Universe (вселенная генеративных моделей) и New Science Horizons with AI (новые научные горизонты с искусственным интеллектом).

На AI Stars специалисты топ-уровня поделятся с участниками фестиваля знаниями о ключевых трендах и направлениях развития искусственного интеллекта. Джасприт Биндра (Индия), один из ведущих мировых экспертов в сфере цифровой трансформации, и Крейг Винг (ЮАР), известный футурист, популяризатор AI-технологий, расскажут, как искусственный интеллект меняет мир, а также подискутируют о возможностях применения этой технологии в жизни. Лекции пройдут на английском языке с синхронным переводом на русский.

Мир генеративного искусства участникам откроют Андрей Кузнецов, руководитель научной группы FusionBrain Института искусственного интеллекта AIRI, и Денис Димитров, управляющий директор по исследованию данных Сбербанка, руководитель команды разработки нейросети Kandinsky. Спикеры рассмотрят ключевые тенденции в развитии генеративного AI и продемонстрируют прорывные подходы, которые сегодня используются для генерации текстов, изображений и видео.

Новые горизонты науки с помощью AI-инструментов на треке New Science Horizons with AI представят Семён Буденный, начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка, руководитель научной группы «Дизайн новых материалов» Института искусственного интеллекта AIRI, Олег Артюгин, начальник Центра развития AI во благо общества Сбербанка, и Андрей Шевцов, инженер-исследователь группы «Биоинформатика» Института искусственного интеллекта AIRI. Ученые и разработчики поделятся фактами о том, как AI ускоряет исследовательский процесс и стимулирует развитие науки, в том числе помогает создавать новые экологичные материалы, решать задачи геномики и биоразнообразия.

Всемирный фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире, которое пройдет по указу президента России Владимира Путина. Фестиваль примет 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Сбер – генеральный партнер фестиваля.