Киев хочет построить «крепость» на подконтрольной ему части Запорожской области
12:05 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти подконтрольной украинским войскам части Запорожской области рассчитывают возвести там оборонительные рубежи, которые станут «крепостью». Об этом заявил глава назначенной Киевом областной администрации Иван Федоров.
После провала попытки контрнаступления и ряда неудач ВСУ на фронте власти Украины стали уделять особое внимание форсированному оборудованию фортификационных линий, направляя на эти цели значительные средства. В частности, Федоров сообщал, что подконтрольной Киеву части Запорожской области на это выделили более $34 млн. С тех пор он регулярно отчитывается о строительстве, которое, по его словам, ведется круглосуточно.
«Ежедневно строим настоящую Запорожскую крепость», — написал Федоров в своем телеграм-канале и разместил фото строительных работ.
По его словам, оборонительные рубежи будут состоять из минных полей, препятствий из колючей проволоки и железобетонных конструкций. На сопровождающих пост фотографиях видны так называемые зубы дракона — конусообразные железобетонные блоки, которые линиями выставляют для сдерживания бронетехники.
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