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Почти 60% французов считают, что Макрон был не прав, предложив отправить войска на Украину

14:00 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины французов (57%) считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон поступил неправильно, выступив с идеей об отправке военных на Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Elabe для телеканала BFMTV.

Как отмечает телеканал, опрошенные полагают, что подобная риторика главы государства может привести к разногласиям между странами Запада и повышает уровень напряженности во франко-российских отношениях.

Опрос также выявил разногласия среди французов по вопросу предоставления помощи Украине. 51% респондентов выступили против выделения суммы в 3 млрд евро в рамках подписанного 16 февраля Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения о сотрудничестве в области безопасности. При этом 54% опрошенных считают, что необходимо продолжать оказывать Киеву помощь. Тем не менее, по их мнению, в сам конфликт вступать не стоит во избежание столкновения с Россией, даже если это приведет к поражению Киева.

Опрос проводился онлайн 12–13 марта, в нем приняли участие более 1 тыс. жителей Франции в возрасте от 18 лет.

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