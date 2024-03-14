МГИК: За препятствование выборам предусмотрена уголовная ответственность
17:48 14.03.2024
Представители Московской городской избирательной комиссии (МГИК) напомнили горожанам о том, что законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность за препятствование выборам. По словам заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, после анализа прикрепившихся к участкам в Москве в рамках «Мобильного избирателя» были выявлены аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам.
«В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по 2-3 тыс. избирателей», – заявил Реут. По его словам, не исключена возможность, что эта аномальная активность связана с подготовкой несогласованных протестных акций на этих избирательных участках, например, создания очередей или с попыткой единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования.
«Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», – отметил зампред МГИК. «Такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), лишение свободы до пяти лет, - констатировал Реут. - Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг. Более того, на всех участках организовано видеонаблюдение. Поэтому любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены».
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