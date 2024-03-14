0
0
0
НОВОСТИ

МГИК: За препятствование выборам предусмотрена уголовная ответственность

17:48 14.03.2024

Представители Московской городской избирательной комиссии (МГИК) напомнили горожанам о том, что законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность за препятствование выборам. По словам заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, после анализа прикрепившихся к участкам в Москве в рамках «Мобильного избирателя» были выявлены аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам. 

«В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по 2-3 тыс. избирателей», – заявил Реут. По его словам, не исключена возможность, что эта аномальная активность связана с подготовкой несогласованных протестных акций на этих избирательных участках, например, создания очередей или с попыткой единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. 

«Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», – отметил зампред МГИК. «Такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), лишение свободы до пяти лет, - констатировал Реут. - Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг. Более того, на всех участках организовано видеонаблюдение. Поэтому любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 14.03.2024
Цена нефти Brent на ICE превысила $85 за баррель
0
106
17:12 14.03.2024
Экономика РФ за январь выросла на 4,6% в годовом выражении — Путин
0
146
17:08 14.03.2024
Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ "Москва – Санкт-Петербург"
0
146
17:00 14.03.2024
Европарламент принял резолюцию с требованием к РФ вернуть Румынии ее золото
0
203
16:32 14.03.2024
Бундестаг ФРГ отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
0
225
16:12 14.03.2024
Столтенберг признал, что удары Украины по кораблям ЧФ РФ наносились ракетами НАТО
0
264
16:00 14.03.2024
Путин дал старт началу строительства ВСМ Москва — Петербург
0
252
15:32 14.03.2024
Устроивший пожар в клубе Костромы сержант Ионкин получил 20 лет колонии строгого режима
0
284
15:12 14.03.2024
ЕС не хочет «бросать Россию в объятия Китая» — Боррель
0
376
15:00 14.03.2024
Радиационный фон на Запорожской АЭС не превышен — ФМБА России
0
267

Возврат к списку