Порошенко заявил, что власти Украины уничтожают предпосылки для вступления в ЕС
19:00 16.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответственность за замедление евроинтеграционного процесса на Украине несут нынешние власти страны, начавшие наступление на свободу СМИ и отменившие ряд реформ, начатых в предыдущие годы. Такое мнение выразил экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Прямую и непосредственную ответственность за замедление евроинтеграционного процесса несут авторы наезда на демократию. Потому что это одна из претензий [Евросоюза по поводу условий вступления в сообщество], которые не выполнены, в том числе и откат реформ», — заявил он в интервью телеканалу «Прямой».
По словам Порошенко, нынешнее руководство свернуло те реформы, которые были начаты в годы его президентства. «Наиболее успешной реформой, которую провела моя команда, была децентрализация. Они ее уничтожили. Одна из самых успешных была реформа государственного управления — конкурсы, прозрачность. Они ее уничтожили. Реформа корпоративного управления, реформа налоговой системы с автоматическим возмещением НДС. Достижения по бизнес-климату. Все позиции, по которым есть откат реформ», — сказал бывший глава государства.
Он также подчеркнул, что обязательными предпосылками для вступления в ЕС являются свобода слова и соблюдение прав граждан. «Номер один — это демократия, номер два — это свобода слова, номер три — это права человека, номер четыре — парламентский плюрализм, защита прав оппозиции, свобода СМИ», — отметил политик. Между тем в стране, по его словам, «идет грубая атака на свободу СМИ», и европейские партнеры об этом знают.
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