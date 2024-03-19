12 спортсменов с российскими паспортами квалифицировались на Олимпиаду в Париже - МОК

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На Олимпийские игры 2024 года в Париже по состоянию на 19 марта отобрались 12 спортсменов с российскими паспортами. Об этом журналистам заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

«12 спортсменов с российскими паспортами и 7 белорусов на сегодня квалифицировались на Олимпиаду», — сказал Маклауд.