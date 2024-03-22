Победители профиля «Технологическое предпринимательство» Национальной технологической олимпиады

19:05

Завершился финал Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Технологическое предпринимательство». Его организаторами и партнерами выступали Школьный акселератор Сбера, НИУ ВШЭ и Президентская академия.

В финальных испытаниях приняло участие 90 старшеклассников из 22 регионов России. Четыре дня школьники соревновались в индивидуальном и командном турах по обществознанию и информатике, решали задачи совместно с нейросетевой моделью Сбера GigaChat, а также презентовали 21 бизнес-проект, созданный в Школьном акселераторе Сбера вместе с менторами. Все финалисты продолжат работу над стартапами в акселераторе, чтобы добиться ощутимых бизнес-результатов.

В 2023/2024 учебном году школьный трек НТО проводится по более чем 40 направлениям. Профиль по технологическому предпринимательству входит в топ-5 по популярности у школьников 8–11-х классов: в нем приняло участие 2,4 тыс. ребят. С 2023 года профиль имеет статус олимпиады III уровня: победители и призеры получают преференции при поступлении в 99 лучших вузов России.

Среди технологических проектов, которые школьники представили в финале: неинвазивный глюкометр; приложение для изучения иностранного языка с использованием искусственного интеллекта; платформа для обучения и проведения турниров по кибербезопасности и другие перспективные решения.

Победителем профиля стала команда школьников из Кургана SkyControl.

Лауреатами в индивидуальном зачете стали шесть участников из Санкт-Петербурга, Тюмени, городов Московской и Курганской областей.

Призерами в индивидуальном зачете названы 14 ребят из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Томска, Тюмени, а также из городов Московской, Курганской, Псковской областей.

«Профиль по технологическому предпринимательству от Сбера – это не просто конкурс школьных идей. Ребята изучают основы предпринимательства, а потом за несколько месяцев при поддержке наставников-предпринимателей превращают свои задумки в реальные бизнес-проекты, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Эта методика помогает растить успешных предпринимателей и востребованных специалистов. Команды также проходят строгий отбор: на каждое место в финале претендовало больше 25 человек. То, что талантливые ребята получают поддержку и возможность обучаться в лучших вузах, важно и для Сбера, и для страны в целом, ведь сегодняшние школьники уже через несколько лет будут развивать экономический и технологический потенциал России».

«Очень важно, что в процесс обучения технологическому предпринимательству сегодня вовлечены старшеклассники, которые соревнуются, решая реальные задачи под присмотром опытных наставников, – отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. – То, что сегодня у них есть возможность пройти путь от стартапа до бизнес-проекта, несомненно, даст ощутимые результаты для развития отрасли в целом. В рамках работы по профилю мы рассчитываем не только сохранить нашу кооперацию со Сбером, который сегодня проводит масштабную работу по усилению и популяризации направления в целом. Мы также намерены предоставить талантливым участникам возможность учиться в одном из лучших учебных заведений страны – в Президентской академии».

В 2023/2024 учебном году НТО проводится в девятый раз при координации Министерства науки и высшего образования РФ. Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия – страна возможностей», Агентством стратегических инициатив и Российским движением детей и молодежи «Движение первых». Всего для участия в текущем сезоне олимпиады зарегистрировалось более 140 тыс. школьников и студентов со всей России и из зарубежных стран.