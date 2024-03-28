Армия Тайваня зафиксировала появление возле острова 20 воздушных аппаратов ВС Китая
11:00 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Тайваня зафиксировали появление возле острова 20 летательных аппаратов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова.
По данным тайваньских военных, 14 аппаратов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают условной линией разграничения с материковым Китаем. Среди них были истребители J-16, многоцелевые самолеты Y-8 и беспилотные летательные аппараты.
Всего с начала марта армия Тайваня зафиксировала появление возле острова 343 военных летательных аппаратов и 186 кораблей КНР.
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