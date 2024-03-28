На границе с Польшей заблокировано 370 украинских грузовиков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни украинских грузовиков не могут въехать в Польшу и стоят в очереди возле контрольно-пропускных пунктов из-за продолжающейся блокады границы польскими фермерами. Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, в настоящее время на КПП «Ягодин», «Рава-Русская» и «Угринов» заблокированы 370 фур.

Самая большая очередь, по словам Демченко, скопилась на пункте «Ягодин» — 200 грузовиков. На этом КПП, как и на «Раве-Русской», фермеры вообще не пускают грузовики в сторону Польши, проинформировал представитель Погранслужбы в эфире телемарафона.

Он также отметил, что поляки постоянно меняют условия пропуска на КПП «Угринов». «25 марта они сообщали, что пускать будут по одному грузовику в сутки, а вчера мы получили информацию, что пропускают два грузовика в час. Как это будет дальше — неизвестно», — добавил Демченко.