Выпуск атомной подлодки ВМС США Columbia задерживается на год — Reuters
10:05 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разработка новейшей атомной подводной лодки ВМС США класса Columbia задерживается как минимум на год из-за перебоев в цепочках поставок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ВМС США.
По их словам, создание субмарины класса Columbia отстает от графика на 12-16 месяцев. Ввод новых подводных лодок в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2027 года, однако теперь будет сдвинут как минимум на год. Это в свою очередь вынудит американские ВМС продлить эксплуатацию атомных подлодок класса Ohio, в качестве замены которым и создаются подводные лодки Columbia.
Как заявили американские военные, они намерены, несмотря на задержки, оставить приоритетной разработку подлодок Columbia, поскольку она является частью «ядерной триады» США совместно с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и бомбардировщиками, способными нести ракеты и авиабомбы с ядерным зарядом.
Кроме того, на три года задерживается разработка нового поколения американских многоцелевых фрегатов и подводных лодок класса Virginia. Ввод в эксплуатацию нового авианосца класса Ford, намеченный на 2028 год, также задерживается на 18-26 месяцев.
НОВОСТИ
- 10:00 03.04.2024
- Медведев предрек украинским лидерам судьбу Бандеры
- 09:32 03.04.2024
- Байдена никто в мире не уважает, он занимается только дезинформацией, считает Трамп
- 09:20 03.04.2024
- КНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой
- 09:05 03.04.2024
- США за две недели до теракта предупредили РФ, что «Крокус» может стать мишенью — WP
- 09:00 03.04.2024
- За последние 10 дней около 16 тыс. россиян заключили контракты для участия в СВО
- 21:10 02.04.2024
- Представитель США рассказал, каким видит современный мир НАТО
- 20:15 02.04.2024
- Эстония собирается закрывать на ночь погранпереход на границе с РФ
- 20:00 02.04.2024
- В НАТО появилась идея взять под контроль все поставки оружия Украине
- 19:30 02.04.2024
- Китай не будет бездействовать, если США будут пытаться лишить КНР права на развитие - Си Цзиньпин
- 19:20 02.04.2024
- Си Цзиньпин: Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать