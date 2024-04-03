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Выпуск атомной подлодки ВМС США Columbia задерживается на год — Reuters

10:05 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработка новейшей атомной подводной лодки ВМС США класса Columbia задерживается как минимум на год из-за перебоев в цепочках поставок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей ВМС США.

По их словам, создание субмарины класса Columbia отстает от графика на 12-16 месяцев. Ввод новых подводных лодок в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2027 года, однако теперь будет сдвинут как минимум на год. Это в свою очередь вынудит американские ВМС продлить эксплуатацию атомных подлодок класса Ohio, в качестве замены которым и создаются подводные лодки Columbia.

Как заявили американские военные, они намерены, несмотря на задержки, оставить приоритетной разработку подлодок Columbia, поскольку она является частью «ядерной триады» США совместно с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования и бомбардировщиками, способными нести ракеты и авиабомбы с ядерным зарядом.

Кроме того, на три года задерживается разработка нового поколения американских многоцелевых фрегатов и подводных лодок класса Virginia. Ввод в эксплуатацию нового авианосца класса Ford, намеченный на 2028 год, также задерживается на 18-26 месяцев.

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