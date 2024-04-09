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Санкции США против Китая из-за России неизбежно повлекут контрмеры — Global Times

11:00 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские санкции в отношении китайских компаний и банков из-за того, что они ведут бизнес с Россией, неминуемо повлекут за собой ответные меры КНР. Об этом сообщила газета Global Times, ссылаясь на мнение местных экспертов.

«Если США <…> применят санкции против китайских компаний, которые ведут нормальный бизнес с РФ, это будет очень неразумно, так как Китай обязательно примет ответные меры», — говорится в статье издания.

Авторы газеты напоминают, что с самого начала российской специальной военной операции (СВО) Пекин прилагает активные посреднические усилия и «никогда не подливает масла в огонь». Как отметил аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн, время, когда проходит визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в КНР, «очень интересно, поскольку совпадает с визитом [американского министра финансов Джанет] Йеллен и предшествует потенциально возможной поездке госсекретаря США Энтони Блинкена».

«Это просто показывает сложность взаимодействия между Китаем, Россией и США. В этих трехсторонних отношениях КНР руководствуется собственными национальными интересами», — уточнил эксперт.

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