Аланды после вступления Финляндии в НАТО останутся демилитаризованной зоной
14:12 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Аландских островов — автономии в составе Финляндии — после вступления страны в НАТО твердо намерены придерживаться нейтралитета и сохранять статус демилитаризированной зоны. Об этом ТАСС заявил спикер парламента архипелага Йорген Петтерссон.
«Жители Аландских островов поддержали вступление Финляндии в НАТО при том, что острова продолжают оставаться нейтральной и демилитаризированной зоной», — сказал он. По его словам, стремление жителей архипелага оставаться «зоной мира» только укрепилось. «Так же, как это произошло после Первой и Второй мировых войн, после советско-финской войны, после вступления в ЕС и теперь в НАТО. Можно сказать, что каждый раз, когда происходили такие международные события, наш нейтралитет усиливался. И в целом настроение такое: мы должны оставаться зоной мира», — отметил собеседник агентства.
Петтерссон также подчеркнул важность соблюдения уже заключенных международных договоров. «Не следует менять старые соглашения: они включают решения международных организаций. Мы острова мира не только потому, что мы, Финляндия или Швеция этого хотят, но это и мнение международного сообщества, которое сказало, что именно так должно быть: никаких военных действий», — подчеркнул он.
По словам представителя архипелага, Аланды должны быть зоной стабильности в Балтийском море, так как это фактор спокойствия в регионе.
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