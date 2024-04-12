Подтопление более 800 домов прогнозируется в Оренбуржье в ближайшие сутки

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подтопление более 800 жилых домов прогнозируется в Оренбургской области в ближайшие сутки из-за повышения уровня воды в реке Урал. Об этом сообщил первый вице-губернатор — первый зампредседателя правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня в реке Урал и подтопление более 814 жилых домов и приусадебных участков в шести муниципальных образованиях с населением 2 322 человека. <…> По городу Оренбургу, Оренбургскому району прогнозируется еще сегодня, возможно, завтра дальнейшее повышение уровня воды в реке, подтопление более 650 домов, более 715 приусадебных участков с населением 1 800 человек, из них 656 детей», — сказал Балыкин на внеочередном заседании Законодательного собрания Оренбургской области.