Подтопление более 800 домов прогнозируется в Оренбуржье в ближайшие сутки
10:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подтопление более 800 жилых домов прогнозируется в Оренбургской области в ближайшие сутки из-за повышения уровня воды в реке Урал. Об этом сообщил первый вице-губернатор — первый зампредседателя правительства Оренбургской области — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин.
«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня в реке Урал и подтопление более 814 жилых домов и приусадебных участков в шести муниципальных образованиях с населением 2 322 человека. <…> По городу Оренбургу, Оренбургскому району прогнозируется еще сегодня, возможно, завтра дальнейшее повышение уровня воды в реке, подтопление более 650 домов, более 715 приусадебных участков с населением 1 800 человек, из них 656 детей», — сказал Балыкин на внеочередном заседании Законодательного собрания Оренбургской области.
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