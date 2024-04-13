На руках у граждан Украины может находиться до 5 млн единиц оружия
10:30 13.04.2024 Источник: РБК
У граждан Украины сейчас на руках может находиться до 5 млн единиц оружия, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает агентство «Укринформ».
«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — сказал министр. РБК
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