На руках у граждан Украины может находиться до 5 млн единиц оружия

10:30 Источник: РБК

У граждан Украины сейчас на руках может находиться до 5 млн единиц оружия, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко, передает агентство «Укринформ».

«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — сказал министр. РБК