Отражение атаки Ирана стоило миллиарды, Израиль и США не смогут повторить это — Риттер
10:32 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уничтожение иранских ракет и беспилотников стоило миллиарды долларов, поэтому Израиль и США не смогут отражать атаки такой интенсивности на протяжении нескольких дней подряд. Такое мнение в интервью телеканалу Al Mayadeen выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.
«Во-первых, когда мы говорим об обороне Израиля, то Израиль не может защитить себя. Этому было доказательство: иранские ракеты ударили по израильским базам», — считает он. «Что еще нам нужно понимать, так это количество денег, которые были потрачены для защиты Израиля от дронов и крылатых ракет. Это миллиарды долларов. Это неповторяющееся событие», — добавил Риттер.
«Сколько дней подряд Израиль и его союзники смогут применять высокотехнологичные средства противоракетной обороны стоимостью миллиарды долларов. <…> Ответ — три или пять дней. Ракеты у них подойдут к концу до того, как у Ирана закончатся дроны. Угадайте, что после этого произойдет?» — сказал аналитик.
«Если у Ирана окажется необходимое количество ракет и дронов, чтобы поддерживать такой уровень действий на протяжении недели, то они израсходуют возможности Израиля защищать себя. Посмотрите на то, что произошло с Украиной, когда у нее кончились средства ПВО: им нечем защищать свое воздушное пространство, а Россия разбирает их на части. Иран разберет Израиль на части, когда у него кончатся средства ПВО», — продолжил Риттер.
По его оценке, в случае полномасштабного конфликта Иран дождется того момента, когда Израиль потратит свои ракеты на уничтожение его дронов, а потом начнет уничтожать израильскую инфраструктуру более мощным ракетным вооружением. «Иран не хотел жертв или причинения ущерба, он хотел кое-что доказать, и они это сделали. <…> Израиль нельзя защитить. Вот что они хотели доказать. Никто ничего не сможет сделать, если Иран решит уничтожить его. К счастью, я надеюсь, Иран не примет это решение», — резюмировал Риттер.
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