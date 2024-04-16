ЕС платит за импорт газа астрономическую цену, которая в 3-4 раза выше, чем в США и Китае - ЕК
17:12 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие траты США и Китая, что подрывает конкурентоспособность промышленности ЕС на мировой арене. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС.
«Нужно сравнивать цены на газ в ЕС с ценами в Китае и США, а там цены в три-четыре раза ниже. Значит давление на нашу энергоемкую промышленность огромно», — сказал он.
По его словам, европейские страны переживают «чрезвычайно сложные времена». «Если сравнить то, сколько мы платим за наш энергетический импорт, а это сверхастрономические суммы, и те деньги, которые мы тратим на оказание помощи нашим гражданам и промышленности, чтобы они могли обогревать и освещать свои дома, то это сумма составляет почти 1 триллион евро (в год — прим. ТАСС), которые мы могли бы использовать иначе», — заявил он. Шевчович призвал инвестировать больше в «зеленую энергетику».
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