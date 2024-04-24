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Победа России на Украине изменит ход истории в Европе — фон дер Ляйен

14:12 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа России на Украине изменит ход истории в Европе, после чего Евросоюз уже «никогда не будет прежним», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге. Она вновь призвала страны ЕС сплотиться ради поставок оружия на Украину и назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы.

«Победа [президента России Владимира] Путина не только изменит карту мира <…>, она изменит ход истории Евросоюза. Наш союз больше никогда не сможет быть прежним», — заявила фон дер Ляйен, выступление которой транслировала пресс-служба Европарламента.

По оценке главы Еврокомиссии, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, и потому страны сообщества должны «предоставить Украине все средства для самозащиты». «Украина должна победить», — добавила она.

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