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Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

09:32 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал высокий профиль эффективности и безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.

«Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности. После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство», — говорится в сообщении.

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