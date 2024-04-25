Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
09:32 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал высокий профиль эффективности и безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.
«Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности. После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство», — говорится в сообщении.
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