Сбер представил «Возрожденную коллекцию» картин, созданных нейросетью Kandinsky

14:20

Фото пресс-службы Сбера



Сбер в Волгограде реализовал проект «Возрожденная коллекция» по воссозданию образов картин Сталинградской картинной галереи, пропавших во время Великой Отечественной войны. Нейросеть Сбера Kandinsky проанализировала сотни работ художников, сопоставила их с сохранившимися фотографиями полотен, а затем создала образы утраченных картин, учитывая авторский стиль, манеру и технику. В проекте принимали участие также специалисты Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

Отсканировав QR-код, жители и гости Волгограда могут в дополненной реальности увидеть облики картин Абрама Архипова «Старик», Дессарта «Похищение Европы», Сергея Иванова «Больная», Владимира Маковского «Стадо», Александра Моравова «Старик», Ильи Репина «Портрет Званцевой», Василия Сурикова «Казак гребец», Константина Юона «Март» и этюда к картине «Явление Христа народу» Александра Иванова.

Интерактивная выставка «Возрожденная коллекция» открыта для посетителей в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова с 26 апреля по 23 июня. Также посмотреть работы можно в 3D-галерее на сайте проекта. Помимо картин, на онлайн-выставке можно увидеть воссозданный образ самой Сталинградской картинной галереи, уничтоженной во время Сталинградской битвы, и ее директора Александра Ивлиева, не вернувшегося с фронта.

«Волгоградская область – один из лидеров цифровой трансформации, регион, который активно внедряет технологии искусственного интеллекта во многие сферы, и культура – не исключение, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – В прошлом году мы с администрацией Волгоградской области реализовали ряд проектов, которые показали, что технологии позволяют по-новому взглянуть на историю, привлечь внимание молодёжи к вопросам сохранения исторической памяти. «Возрожденная коллекция» – еще один шаг в этом направлении. Сталинградская картинная галерея была настоящим культурным центром города. Когда пришла война, здание галереи оказалось в самом сердце бомбардировок. Коллекцию пытались спасти, однако вывезти картины из пылающего Сталинграда так и не удалось, об их судье доподлинно ничего не известно до сих пор. В архивах сохранились только черно-белые фотографии части коллекции, которые проанализировал искусственный интеллект, помог воссоздать утраченное наследие».

«Искусственный интеллект занимает все большее место в современной жизни. В Волгоградском регионе уже есть успешный опыт использования нейротехнологий в агропромышленном комплексе, здравоохранении, транспорте, туризме и других отраслях, – рассказал первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. – Многие из этих инициатив реализуются в партнерстве со Сбером. Выставка «Возрожденная коллекция» – еще один социально ориентированный проект Сбера, направленный на сохранение культурного наследия региона и всей страны. Этот пример демонстрирует новые возможности искусственного интеллекта, которые позволяют не только создавать художественные произведения, но и воскрешать утерянные полотна».

«Сегодня единственный в регионе художественный музей – музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова – стоит на пороге больших перемен, которые помогут в полной мере продемонстрировать жителям и гостям Волгоградской области богатейшее культурное наследие России. Сейчас особенно важно для самоидентификации региона обращаться к истории художественных музеев в Сталинграде – Волгограде, их роли в формировании социокультурной среды региона, – подчеркнула Варвара Озерина, директор Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова. – Проект «Возрожденная коллекция», реализованный нами вместе со Сбером, создал новые формы взаимодействия с аудиторией и помог музею укрепить позиции как одной из ключевых региональных коммуникационных площадок».

Проект «Возрожденная коллекция» запущен Сбером в 2023 году. Тогда с помощью искусственного интеллекта специалисты воссоздали образы 14 картин и впервые показали, как могли бы выглядеть полотна Василия Кандинского, Александра Родченко, Роберта Фалька, Николая Милиоти и других художников из фондов Воронежского областного художественного музея, утраченные при оккупации города в годы Великой Отечественной войны.