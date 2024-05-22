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В Тегеране началась церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси

10:15 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальная церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и его соратниками, погибшими при крушении вертолета, началась в Тегеране, ее возглавил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Прямую трансляцию из иранской столицы ведет телеканал IRIB.

На церемонии, помимо духовного лидера Ирана, присутствуют и. о. президента Мохаммад Мохбер, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, начальник Генштаба ВС исламской республики Мохаммад Багери. Попрощаться с Раиси приехал также глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. После прочтения Хаменеи молитвы по погибшим, траурная процессия двинется по улицам Тегерана в сторону площади Революции, желающим будет предоставлена возможность лично попрощаться с президентом и его соратниками. На кадрах с трансляции видно, что улицы иранской столицы заполнены тысячами людей, пришедшими проститься с погибшими при крушении.

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