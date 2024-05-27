В Китае раскрываемость убийств достигла исторического максимума

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень раскрываемости убийств в КНР за минувшие пять лет достиг исторического максимума и составил 99,94%.



«Текущий уровень раскрываемости убийств по стране составил 99,4%, достигнув самого высокого уровня в истории», — заявил на брифинге официальный представитель Министерства общественной безопасности КНР Ли Гочжун.



Он также сообщил, что уровень краж, грабежей и мошенничества за последние пять лет снизился на 31,4%, а число случаев торговли людьми — на 66,6%. Кроме того, с 2019 года китайским стражам порядка удалось раскрыть 354 тыс. преступлений в сфере наркоторговли, интеллектуальной собственности и других правонарушений.





