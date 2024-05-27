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НОВОСТИ

Макрон: Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа

19:45 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны не ведут войну против России и ее народа. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на праздновании Дня Европы в Дрездене.

«Мы, европейцы, не ведем войны против России и российского народа», — сказал Макрон, речь которого транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

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