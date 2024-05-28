Впервые соглашение Украины с Бельгией фиксирует использование доходов от активов РФ

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписанное между Украиной и Бельгией соглашение по безопасности впервые фиксирует использование доходов от замороженных российских активов, следует из текста документа, опубликованного на сайте президента Украины.



«Бельгия будет продолжать оказывать долгосрочную военную поддержку Украине для обеспечения ее самообороны. <…> Бельгийский фонд для Украины и другие фонды, созданные с этой целью, финансируемые, среди прочего, за счет бельгийского корпоративного налогообложения, взимаемого с непредсказуемых доходов, полученных от иммобилизации российских активов, хранящихся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, служат для постоянной военной и гражданской поддержки Украины», — указано в соглашении.



