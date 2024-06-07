Сбер: Фабрику проектного финансирования нужно масштабировать

15:30

Инвестиционные проекты становятся сложнее и технологичнее. Подходы государства к разделению рисков с бизнесом тоже меняются, они становятся более комплексными – инвесторам предлагается широкий набор работающих инструментов, таких как программа «Фабрика проектного финансирования», таксономия технологического суверенитета, механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий и другие. Является ли существующий набор инструментов оптимальным и каков их потенциал, об этом дискутировали представители ведомств, бизнеса и банков на сессии «Риск-контроль: инструменты государственной поддержки для управления рисками инвестиций» во время XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Раньше доминирующими игроками были металлурги или горные металлурги, они получили три четверти этих средств, – напомнил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Сейчас у нас очень интересный пайплайн. Половина – это химическая отрасль, которая раньше была мало представлена в Фабрике проектного финансирования. Также большое количество аэропортов, Фабрика активно их поддерживает. Это значит, что в России появятся новые качественные аэропорты, как, например, аэропорт Толмачево, который был сделан с Фабрикой. Дальше – энергетика ТЭЦ, ряд сделок в металлургии и, соответственно, проекты по строительству угольных терминалов и логистических терминалов».

Анатолий Попов поблагодарил ВЭБ.РФ за поручительство, которое корпорация предоставляет банку по большому количеству проектов, в том числе по самому крупному проекту господдержки – кредит под 2%. По его словам, это является стержнем текущих механизмов господдержки, которые предоставлялись за последние несколько лет.

«Сбер и ВЭБ.РФ 7 мая зарегистрировали совместный фонд акционерного капитала на 50 млрд руб., который позволит снизить до 10% существующий дефицит акционерного капитала и долю собственного участия у потенциального инвестора, – сказал Анатолий Попов. – Остальные 10% добавит корпорация ВЭБ. Чек по таким проектам не может быть суперкрупным, ограничение – 7 млрд руб., но мы научимся работать с этим инструментом. Я уверен, что дальше появятся и более крупные чеки в этом проекте».

Спикер сделал несколько важных предложений для развития существующих механизмов и инструментов. Так, по его словам, Фабрику можно расширить на образовательную инфраструктуру. У Сбера в пайплайне около 30 проектов. Еще одно эффективное решение – это совмещение ее с другими программами. Например, с программой Минпромторга о кластерной инвестиционной платформе (КИП). Потому что КИП работает только на инвестфазе и два года выхода на эксплуатационную фазу, а инвестпроект живет не только пять лет, но и более. Анатолий Попов считает, что, если его дополнить Фабрикой на остальном сроке, это будет тоже очень хорошей комбинацией существующих госпрограмм.

Резюмируя, заместитель председателя правления Сбербанка выразил благодарность команде ВЭБ.РФ за эффективное партнерство и Министерству экономического развития за поддержку инициатив. Он отметил, что Фабрика стала действительно рабочим инструментом, который понятен российским компаниям.