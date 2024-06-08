США начали вывод своих войск из Нигера

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты начали вывод своего контингента из Нигера. Об этом сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

«США официально начали выводить свои войска из Нигера, — приводит его слова телеканал Afrique Média. — 269 военнослужащих и 946 тонн военного снаряжения уже покинули нашу страну».

Договоренность о выводе американского контингента была достигнута в середине мая этого года на переговорах между делегациями министерств обороны Нигера во главе с Киау и США во главе с помощником министра по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофером Майером и директором по развитию совместных сил Объединенного комитета начальников штабов корпусным генералом авиации Дагвином Андерсоном. Контингент должен покинуть страну до 15 сентября этого года.