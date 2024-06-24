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НОВОСТИ

ЕС ввел очередной пакет санкций против России

11:00 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины или угрожающие им», — отмечается в тексте.

Согласно документу, Евросоюз также ввел ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения в отношении 61 фирмы из стран за пределами сообщества, в том числе из Казахстана, Китая, Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции.

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций ограничит прием заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских физических и юридических лиц.

Также ЕС запретил своим авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России, а также запретил любые нерегулярные рейсы для россиян над своей территорией.

Евросоюз включил в 14-й пакет санкций положения о поддержке исков европейских компаний о компенсации ущерба от ответных действий РФ.

ЕС запретил России продавать, покупать или ввозить на территорию сообщества культурные ценности, которые, по мнению европейских чиновников, могли быть вывезены с Украины, а также запретил своим СМИ и неправительственным организациям (НПО) получать любое финансирование из России.

Кроме того, Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций запретил импорт гелия из России, а также экспорт в РФ марганцевых руд, нескольких видов пластика и редкоземельных элементов.

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