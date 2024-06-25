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НОВОСТИ

Мирная жительница погибла при ночном обстреле Белгородской области

09:32 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело мирной жительницы обнаружено в Белгородском районе Белгородской области, женщина скончалась в результате прямого попадания в дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом. Самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшей. Всю помощь семье обязательно окажем, как и всегда», — написал он в своем телеграм-канале.

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