Экспертизы подтвердили, что Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом сбили ВСУ
15:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет собрал доказательства того, что самолет Ил-76 с украинскими пленными под Белгородом был сбит ВСУ из американского ракетного комплекса Patriot. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«В рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет Ил-76 в Белгородской области собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ», — сказала она. 24 января по результатам договоренностей с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. «Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», — отметила Петренко. На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой Patriot, поражающий элемент ракеты был и в теле одного из погибших. «Результаты комплексных взрывотехнических экспертиз подтвердили, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot», — отметила представитель СК.
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