Турция добилась исключения подписи Варфоломея из коммюнике Бюргенштока — Hurriyet

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы конференции по Украине в Бюргенштоке (Швейцария, 15–16 июня) исключили из списка подписавших итоговое коммюнике Константинопольского патриарха Варфоломея после запроса Турции прояснить, почему его подпись появилась под документом. Об этом газете Hurriyet сообщил дипломатический источник.

Как пояснил источник, патриархат был включен в число подписавшихся под итоговым документом спустя несколько дней после завершения конференции. Турция тоже была в этом списке, но когда там появилась ее подпись, упоминания о Варфоломее там еще не было. В связи с этим МИД Турции запросил разъяснения от Швейцарии и Украины, отметив, что патриарх участвовал в качестве наблюдателя и не мог подписывать документ. Спустя некоторое время организаторам, как отмечает источник газеты, пришлось опубликовать обновленный список подписавшихся, в котором уже не было Константинопольского патриархата.

Проблема состоит в том, что, как пояснили в МИД Турции, позиция Анкары относительно статуса Константинопольского патриарха остается неизменной — она не признает титулование Варфоломея как «патриарха Вселенского». Власти Турции при этом ссылаются на Лозаннский мирный договор от 1923 года, который определяет статус патриарха Фанара (район, где расположен патриархат) как главы греко-православной общины Турции. Более того, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели, выступая в парламенте, указал, что в Швейцарии «на конференции было проигнорировано право на суверенитет Турции». Патриархат административно подчиняется префектуре района Фатих [в Стамбуле], а избранный патриарх является гражданином Турции. Бахчели добавил, что «в Турции нет такого места, как Константинополь».