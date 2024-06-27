Вице-президент Сбербанка Лебедь прогнозирует появление новых профессий в сфере кибербезопасности
21:58 27.06.2024
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Сергей Лебедь прогнозирует, что люди не останутся
без работы.
Фото пресс-служба Сбера
«Система управления в кибербезопасности базируется на следующих элементах: людях, технологиях, процессах, данных, - говорит Сергей Лебедь. - Мы прогнозируем активную интеграцию AI-технологий во все эти элементы в ближайшие годы. Соответственно, люди никуда не денутся — они будут работать в условиях новой реальности. Например, создавать и обучать цифровых аватаров, управлять ими. Эти аватары при помощи узкоспециализированных AI-агентов будут решать конкретные задачи по обеспечению кибербезопасности в условиях постоянно нарастающей технологической сложности работы организаций».
В Сбере каждый день обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности, что в 10 раз больше, чем четыре года назад. При этом за этот же срок ежемесячное количество транзакций увеличилось в 2,5 раза, а число изменений в цифровых продуктах - в 10 раз. В этих условиях использование AI-решений становится необходимо для того, чтобы обеспечить кибербезопасность банка и его клиентов.
По словам Сергея Лебедя, ключевым умением AI должно быть самообучение и переход от процесса обработки данных к применению знаний. «Это значит, что AI должен уметь получать опыт, обобщать его, познавать и понимать. То есть, по сути, быть мыслящей сущностью, самостоятельно принимающей верные решения и совершающей верные действия в каждом конкретном случае», - вице-президент по кибербезопасности Сбера.
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