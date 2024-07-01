Сбер сохранил повышенную ставку по флагманскому вкладу «Лучший %»

09:35

Сбер принял решение продлить предложение с повышенными ставками до 18% годовых по своему флагманскому вкладу «Лучший%». Изначально акция действовала до конца июня на деньги, которые не хранились на других вкладах в Сбере в предыдущие 2 календарных месяца.

Максимальная ставка 18% годовых по-прежнему доступна клиентам при вложении средств на 6 или 7 месяцев по всей линейке (Лучший , Лучший % Премьер и Лучший % Лидер) при выборе выплаты процентов по вкладу в конце срока.

«Лучший» – самый популярный вклад в линейке Сбера. В этом продукте сберегают деньги более половины клиентов банка. В 2023 году доля вклада «Лучший%» в открытиях составляла 40%, а в 2024 году выросла до 59%. За год баланс клиентов на данном продукте вырос в 3,3 раза и составляет 41% от общего портфеля срочных вкладов и накопительных счетов.

Открыть вклад можно онлайн из приложения Сбербанк Онлайн или в офисе банка. Для открытия вклада можно воспользоваться бесплатными переводами до 30 млн руб. в месяц со своих счетов и карт в других банках – по номеру счета или через систему быстрых платежей.

«Мы наблюдали высокий запрос на сберегательные продукты на рынке и в июне улучшили условия по всей продуктовой линейке, в том числе, подняли ставку по нашему флагманскому продукту Лучший % до 18% годовых, – сказал Директор дивизиона «Сбережения клиентов» Сбербанка Дмитрий Володин. – В результате за июнь количество клиентов по всем вкладам и накопительным счетам Сбера возросло на 1 млн, количество открытий вкладов – на 1,6 млн. В связи с высоким спросом клиентов, мы решили сохранить повышенную ставку на наш флагманский продукт».