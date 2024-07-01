ВС РФ освободили Степовую Новоселовку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, а «Центр» — Новопокровское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ,

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Степова Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — отметили в ведомстве.