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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Степовую Новоселовку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР

14:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области, а «Центр» — Новопокровское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ,

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате успешных действий освободили населенный пункт Степова Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — отметили в ведомстве.

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