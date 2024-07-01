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НОВОСТИ

Украина планирует сократить военные расходы с 2026 года

17:12 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины планирует с 2026 года сократить расходы на безопасность и оборону. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк со ссылкой на данные бюджетной декларации на 2025–2027 годы.

Согласно документу, опубликованному в его телеграм-канале, военные расходы в 2025 году составят 2,2 трлн гривен (около $54,5 млрд). При этом в 2026 и 2027 годах они сократятся до 1,6 трлн гривен (около $39,6 млрд) и 1,5 трлн гривен ($37,2 млрд) соответственно.

Украина испытывает значительные проблемы с наполнением бюджета, поскольку большая часть доходов идет на финансирование армии. Как отмечает издание «Страна», такие прогнозы могут указывать на то, что правительство рассчитывает на окончание активных боевых действий в 2025 году.

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