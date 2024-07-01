Украина планирует сократить военные расходы с 2026 года
17:12 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабинет министров Украины планирует с 2026 года сократить расходы на безопасность и оборону. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк со ссылкой на данные бюджетной декларации на 2025–2027 годы.
Согласно документу, опубликованному в его телеграм-канале, военные расходы в 2025 году составят 2,2 трлн гривен (около $54,5 млрд). При этом в 2026 и 2027 годах они сократятся до 1,6 трлн гривен (около $39,6 млрд) и 1,5 трлн гривен ($37,2 млрд) соответственно.
Украина испытывает значительные проблемы с наполнением бюджета, поскольку большая часть доходов идет на финансирование армии. Как отмечает издание «Страна», такие прогнозы могут указывать на то, что правительство рассчитывает на окончание активных боевых действий в 2025 году.
НОВОСТИ
- 18:00 01.07.2024
- Напавшие на церкви и синагоги в Дагестане боевики планировали нападение на шиитскую мечеть
- 17:32 01.07.2024
- Бербок заявила, что для ФРГ нет большего национального интереса, чем поддержка Киева
- 17:30 01.07.2024
- Сбер снизил тарифы на страхование жизни и недвижимости для ипотечных заемщиков банка
- 17:00 01.07.2024
- Среди убитых боевиков в Дагестане был участник беспорядков в аэропорту Махачкалы — Меликов
- 16:38 01.07.2024
- Муфтият Дагестана запретит ношение никаба
- 16:32 01.07.2024
- Матч за шахматную корону 2024 года пройдет в Сингапуре
- 16:12 01.07.2024
- Мосгорсуд приговорил граждан Казахстана к 13 годам колонии за диверсию на железной дороге
- 16:00 01.07.2024
- В Швейцарии озабочены планами восстанавливать Украину за счет средств для глобального Юга
- 15:45 01.07.2024
- Первая микрофинансовая организация подключилась к программе комплексного урегулирования Сбера
- 15:32 01.07.2024
- Норвегия прекратит продажу земли на Шпицбергене, чтобы ее не купили другие страны — AFP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать