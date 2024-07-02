0
0
136
НОВОСТИ

ПВО сбила за сутки 81 БПЛА — МО РФ

15:00 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 6 ракет Storm Shadow, авиабомбу Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 81 БПЛА, в том числе Bayraktar TB2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: 6 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 02.07.2024
Израильские генералы выступают за перемирие с ХАМАС — NYT
0
38
15:32 02.07.2024
Первый пилотируемый пуск к Российской орбитальной станции намечен на конец 2028 года
0
107
15:12 02.07.2024
Венгрия предложила Украине прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией — Орбан
0
155
14:32 02.07.2024
Принятие новых членов в ЕС потребует внутренних реформ — Шольц
0
218
14:12 02.07.2024
Песков не знаком с утверждениями о якобы вмешательстве РФ в работу спутников ЕС
0
224
14:00 02.07.2024
В Ростовской области обнаружили более 60 тысяч тонн зараженной пшеницы
0
262
13:58 02.07.2024
«Яндекс.Пэй» подключился к QR-платформе от Сбера
0
198
13:32 02.07.2024
Запад хочет довести эскалацию до степени, «что весь мир вздрогнет» — Лукашенко
0
261
13:20 02.07.2024
Ле Пен обвинила Макрона в подготовке «административного переворота»
0
334
13:05 02.07.2024
Цена нефти марки Brent на ICE превысила $87 за баррель
0
291

Возврат к списку