ПВО сбила за сутки 81 БПЛА — МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 6 ракет Storm Shadow, авиабомбу Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 81 БПЛА, в том числе Bayraktar TB2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито: 6 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции», — говорится в сообщении.