РФ считает ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка — Ушаков
17:12 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия придает особое значение партнерству в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, считая их основами нового миропорядка. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы придаем большое значение партнерскому взаимодействию в рамках этой [Шанхайской] организации [сотрудничества]. Мы считаем, что ШОС — как и второе крупное объединение, БРИКС, — это основные опоры нового миропорядка, локомотивы в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах», — рассказал помощник российского лидера.
«ШОС — это действительно авторитетная межгосударственная организация, деятельность которой строится на равноправии, взаимном уважении интересов друг друга, бережном отношении к национальным и культурным ценностям», — добавил Ушаков.
НОВОСТИ
- 17:00 02.07.2024
- Западным политикам приходится все чаще считаться с требованиями пожилых избирателей — WSJ
- 16:32 02.07.2024
- Рост химпроизводства в РФ за пять месяцев 2024 года превысил 6% — Мишустин
- 16:12 02.07.2024
- Спонсоры демократов грозят прекратить взносы, если Байден не выйдет из гонки — СМИ
- 16:00 02.07.2024
- Израильские генералы выступают за перемирие с ХАМАС — NYT
- 15:32 02.07.2024
- Первый пилотируемый пуск к Российской орбитальной станции намечен на конец 2028 года
- 15:12 02.07.2024
- Венгрия предложила Украине прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией — Орбан
- 15:00 02.07.2024
- ПВО сбила за сутки 81 БПЛА — МО РФ
- 14:32 02.07.2024
- Принятие новых членов в ЕС потребует внутренних реформ — Шольц
- 14:12 02.07.2024
- Песков не знаком с утверждениями о якобы вмешательстве РФ в работу спутников ЕС
- 14:00 02.07.2024
- В Ростовской области обнаружили более 60 тысяч тонн зараженной пшеницы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать