РФ считает ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка — Ушаков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия придает особое значение партнерству в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, считая их основами нового миропорядка. Об этом заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы придаем большое значение партнерскому взаимодействию в рамках этой [Шанхайской] организации [сотрудничества]. Мы считаем, что ШОС — как и второе крупное объединение, БРИКС, — это основные опоры нового миропорядка, локомотивы в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах», — рассказал помощник российского лидера.

«ШОС — это действительно авторитетная межгосударственная организация, деятельность которой строится на равноправии, взаимном уважении интересов друг друга, бережном отношении к национальным и культурным ценностям», — добавил Ушаков.