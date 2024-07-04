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НОВОСТИ

В бизнесе невозможно быть релевантным без искусственного интеллекта, считают в Сбере

18:37 04.07.2024

Только благодаря IT-технологиям и искусственному интеллекту можно для конкретного человека предложить решение лично его ситуации с релевантным продуктом. Об этом заявил на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сегодня идет большая конкуренция за клиентский, человеческий опыт. Невозможно быть релевантным без применения искусственного интеллекта (ИИ), – уверен он. – Только благодаря IT-технологиям и искусственному интеллекту можно для конкретного человека предложить решение лично его ситуации с релевантным продуктом. Без навязывания, чтобы человек сказал, да, это ровно то, что мне нужно. Везде, где внедряется ИИ, наблюдаются резкие значительные улучшения, в том числе для финансового результата».

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