Байден намерен покинуть предвыборную гонку только если "Господь сойдет с неба"

08:50 Источник: РБК

Президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что снимется с предвыборной гонки, если «Всемогущий Господь сойдет с неба» и велит ему это сделать.

«Если бы Всемогущий Господь сошел и сказал: «Джо, выйди из гонки», я бы вышел. Всемогущий Господь не сойдет», — сказал Байден.

Так он ответил на вопрос, какой будет его реакция, если лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси придут к нему и скажут: «Мы обеспокоены тем, что, если вы останетесь в гонке, мы потеряем палату представителей и сенат».

Байден уклонился от прямого ответа. «Этого не произойдет», — добавил он. РБК