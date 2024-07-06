Байден намерен покинуть предвыборную гонку только если "Господь сойдет с неба"
08:50 06.07.2024 Источник: РБК
Президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что снимется с предвыборной гонки, если «Всемогущий Господь сойдет с неба» и велит ему это сделать.
«Если бы Всемогущий Господь сошел и сказал: «Джо, выйди из гонки», я бы вышел. Всемогущий Господь не сойдет», — сказал Байден.
Так он ответил на вопрос, какой будет его реакция, если лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси придут к нему и скажут: «Мы обеспокоены тем, что, если вы останетесь в гонке, мы потеряем палату представителей и сенат».
Байден уклонился от прямого ответа. «Этого не произойдет», — добавил он. РБК
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