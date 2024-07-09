Моди заявил об открытии двух новых консульств Индии в России

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в ходе своего визита в Москву сообщил об открытии двух новых консульств Индии в России — в Казани и в Екатеринбурге.

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью, мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», — сказал он.